شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارا الوعظ والتعليم بسلطنة عمان يتفقدان جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الشيخ سالم الخروصي، مستشار الوعظ والإرشاد بسلطنة عمان، والشيخ زياد بن طالب، المستشار التعليمي بسلطنة عمان، كل أركان جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.

وأشاد مستشار الوعظ والإرشاد، والمستشار التعليمي بسلطنة عمان، بجناح الأزهر وما يقدمه لزوار المعرض من كتب وإصدارات تراثية مهمة، ومن معروضات ومخطوطات تاريخية نادرة، كما أشادا بركن الفتوى وما يقدمه من فتاوى على مدار اليوم للكبار والصغار والرجال والسيدات.

وأكدا وفد سلطنة عمان على أهمية دور الأزهر وجهوده داخل مصر وخارجها، وأن الأزهر بمناهجه الوسطية قد قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة والمتشددة، موضحين أن الأزهر له مكانة كبيرة في قلب كل مسلم في كل أنحاء العالم.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.