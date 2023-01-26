شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بإعلام الأزهر يفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعة فى مسابقة الشعر الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عماد محمد عيد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام - جامعة الأزهر- بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة الأزهر، في مسابقة الشعر الغنائى، والتي تنظمها إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة؛ لاكتشاف مواهب طلاب الجامعة ودعمها.

وأعرب الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام عن سعادته بالإنجازات التي يحققها طلاب كلية الإعلام على المستوى المهني في المجال الإعلامي وفي المواهب المختلفة، مؤكدًا دعمه لجميع الأنشطة الطلابية الهادفة إلى بناء العقل والجسم وتمثيل جامعة الأزهر في كافة المحافل والفعاليات.

وأشار عميد الكلية إلى أن تشجيع النشاط الطلابي بجانب التحصيل العلمي للمقررات الدراسية عملية تكاملية؛ لتخريج طالب مثالي لديه من العلم والمهارات ما يؤهله إلى سوق العمل، إضافة إلى دورها في تقوية الروابط بين طلاب الجامعة باندماجهم مع زملائهم الذين يمتلكون الاهتمامات ذاتها.

بدوره، قال الدكتور عبد الراضي حمدي البلبوشي وكيل كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب: "إن الأنشطة الطلابية من الأشياء التي يحرص الطلاب على السؤال عنها بداية من العام الأول للالتحاق بالجامعة؛ نظرًا لكونها طريق يسلكه الطلاب لعرض مواهبهم ويساعدهم في التأهيل للمسابقات المصرية والدولية".

وأضاف «البلبوشي»: "كلية الإعلام تهتم بكافة الأنشطة الطلابية الفنية والأدبية والاجتماعية والثقافية والرياضية والجوالة، إضافة إلى الرحلات العلمية والتي كان آخرها الرحلة العلمية في ديسمبر الماضي".

ولفت «البلبوشي» إلى أن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بجامعة الأزهر وتلقى اهتمامًا كبيرًا من قيادات الجامعة؛ إدراكًا لقيمة الإبداع وغرسًا لقيم العمل التطوعي في بناء الشخصية المتكاملة ودعم المسارات الإبداعية لدى الطلاب.

وتقدمت كلية الإعلام عميدًا ووكيلين وأعضاء الهيئة التدريسية، بالتهاني إلى الطالب عماد محمد وأسرته وزملائه متمنيين له التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن المسابقة يشرف عليها مدحت فتحي صابر، مدير عام رعاية الشباب بالكلية، ومحمد فارس.