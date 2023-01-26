شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تناقش منظومة التقييم بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ثلاث جلسات نقاشية علي مدار 3 أيام حول تقييم منظومة التقييم النهائي لطلاب المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية، بحضور الدكتور محمد موسي عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني و قيادات وخبراء التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و لفيف من خبراء سوق العمل ورجال الصناعة في مختلف النوعيات (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) المشاركين في أعمال التقييم النهائي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021,2022، لاخذ آرائهم نحو مشاركتهم الفعالة في أعمال التقييم النهائي بغرض التحسين المستمر لمنظومة التقييم النهائي.

وتناولت الجلسات النقاشية عدة محاور رئيسية حول أخذ آرائهم في مدي التعاون و التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني في المشاركة بأعمال التقييم النهائي، ومدي تنظيم سير لجنة الامتحانات، والنواحي الفنية الخاصة بتقييم ملف إنجاز الطالب، واستمارة تقييم الطالب ونموذج المهمة.

الجدير بالذكر أنه تم مشاركة أكثر من 1400 خبيرا من سوق العمل في أعمال التقييم النهائي للعام الدارسي السابق وتم تخريج حوال 23000 خريج من 107 مدارس فنية بالمرحلة الأولي المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، حيث يمنح الطالب شهادتين الأولي شهادة بالدرجات بمسمي دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث "فئة فني" ويدرج اسم البرنامج الدراسي ويمكن من خلالها التنسيق بالجامعات والشهادة الثانية شهادة جدارات وتشمل جميع الجدارات التي اجتازها بالبرنامج الدراسي خلال السنوات الثلاث للبرنامج ويمكن من خلالها العمل بسوق العمل.