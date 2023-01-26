شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال "قادرون باختلاف" للكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لأبطال " قادرون بإختلاف " للكلية الحربية وذلك فى إطار مسئولية القوات المسلحة الإجتماعية وواجبها الوطنى نحو أبناء الشعب المصرى من ذوى الهمم.

بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرب خلالها عن اعتزازه بأبطال مصر أصحاب العزيمة القوية "قادرون باختلاف"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفخر دوماً بشبابها باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطه ودورهم الهام فى بناء المستقبل، مؤكداً أن الكلية الحربية تعمل على تخريج أبطالاً محصنين بالعلم والمعرفة قادرين على حفظ الوطن وصون مقدراته.

أعقب ذلك تقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزه والتى تفاعل معها الحاضرين , كما نفذت مجموعة من طلبة الكلية الحربية عرضاً عسكرياً داخل أرض طابور الكلية الحربية للترحيب بأشقائهم من أبطال "قادرون باختلاف"، وكذا تنفيذ عدد من التمارين الرياضية المختلفة التى يتم التدريب عليها بشكل يومى داخل الكلية، وقدم الطلبة مجموعة من العروض الصامته بإستخدام السلاح والتى أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من تدريب قتالى عالى، وقام الوفد بمشاهدة عدد من المعدات العسكرية التى يتم تدريب الطلبة عليها بالكلية , وكذا المرور على مضمار الفروسية .

واختتمت الزيارة بتكريم المتميزين والتقاط صورة تذكارية وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .