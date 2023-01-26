شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد بمصر لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أحد أهم المحاور الرئيسية التى نوقشت خلال القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى.

وأشار إلى الفرص الواعدة للشركات الهندية للاستثمار فى مصر من خلال إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر توظف الكوادر المصرية المتخصصة فى مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات، لتصدر من خلالها الخدمات الرقمية إلى عملاء تلك الشركات فى مختلف دول العالم، ما يوفر فرص عمل للشباب المصرى الذى يمتلك مهارات متعمقة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسهم فى زيادة الصادرات الرقمية.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته للهند ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية.