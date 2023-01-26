شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا: مقتنع بضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن حكومته "مقتنعة" بأنه " من المناسب الحفاظ على قنوات الاتصال والتعاون مع القاهرة كما يفعل حلفاؤنا الرئيسيون"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال تايانى، إن زيارته لمصر "تأتي من الأهمية التي توليها إيطاليا للحوار مع القاهرة"، ولا سيما فيما يتعلق بملفات "الهجرة ومكافحة الإرهاب والطاقة والأزمات الإقليمية وليبيا الحاسمة لأمن إيطاليا".

وكان تايانى أكد أن بلاده تسعى لمكافحة الهجرة الغير شرعية، مشيرا إلى الرغبة في تأسيس مركز للطاقة في أوروبا قائم على التعاون مع الدول المتوسطية في هذا الإطار، موضحا أن إيطاليا لها دور في المتوسط ومستعدة لإيجاد الحلول والمساهمة في تحقيق النمو وحل المشكلات ودعم عمل الشركات النفطية الإيطالية.

كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أكدت حرص ايطاليا على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر، بما يفتح الآفاق للبناء ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين؛ لما تمثله مصر بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية جمعاء كدعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.