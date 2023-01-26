شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند: ممتن للرئيس السيسى لتشريفه احتفال يوم الجمهورية بحضوره المهيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، الرئيس عبد الفتاح السيسى على تشريفه بحضور احتفالات يوم الجمهورية الهندية لهذا العام، إذ كان الرئيس السيسى ضيف الشرف فى اليوم الجمهورى الـ74 للهند.