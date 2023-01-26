شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند: ممتن للرئيس السيسى لتشريفه احتفال يوم الجمهورية بحضوره المهيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شكر رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، الرئيس عبد الفتاح السيسى على تشريفه بحضور احتفالات يوم الجمهورية الهندية لهذا العام، إذ كان الرئيس السيسى ضيف الشرف فى اليوم الجمهورى الـ74 للهند.
وقال رئيس الوزراء الهندى -فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" اليوم الخميس- قائلا "أنا ممتن للرئيس عبد الفتاح السيسى على تشريفه احتفالات يوم الجمهورية هذا العام بحضوره المهيب".