شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو زيارة السيدة انتصار السيسى لمستشفى الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالاقصر.

واستمعت قرينة رئيس الجمهورية إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المستشفى، من الدكتور خالد النورى رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان وعددا من الأطباء بالمستشفى.

كتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التى شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر، والذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن".

وأضافت السيدة انتصار السيسى: "تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى، لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألم عن أبنائنا".