شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل 4 درجات خلال الـ 48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر يناير يشتهر دائما بأجواء شديدة البرودة وسقوط كميات كبيرة من الأمطار خاصة علي السواحل الشمالية، ويري البعض أن شهر يناير هذا العام مختلف بسبب الاستقرار في الأحوال الجوية، وارتفاع درجات الحرارة وقلة كميات الأمطار .

وأضافت هيئة الأرصاد: ولكن تبعا لتسجيلات المحطات والسجل المناخي داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية يتبين تكرار ارتفاعات درجات الحرارة لمدة يوم واحد، وسرعان ما تنخفض بعدها كما تكررت أيام الاستقرار، وتكون الشبورة المائية في الأعوام السابقة .

واستعرضت هيئة الأرصاد بعض درجات الحرارة المسجلة علي القاهرة في الأعوام السابقة من المحطات الرصد التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية: