شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومميزات وظائف قطار تالجو بالسكة الحديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كل التفاصيل حول فرص العمل على قطار تالجو الجديد والمقرر تشغيله على خط الصعيد بالسكة الحديد، حيث أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد، عن توافر فرص عمل بقطارات تالجو تضم: "أمن ونظافة القطار" أثناء وبعد الرحلة، وذلك استعدادا لتشغيل قطار تالجو الثانى من القاهرة للأقصر خلال أيام، ويمكن لراغبى العمل ملء استمارة توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة اعتبارا من يوم السبت القادم 28 يناير، بورش الفرز بالشرابية.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط. - أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان. - أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائى منها. - يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة. - ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.

- قائد طاقم القطار ويشترط مؤهل عالٍ مناسب. - مشرف أمن غرفة المراقبة مؤهل عال مناسب. - فرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ. - عامل نظافة " مؤهل إعدادية ومؤهل متوسط" . - أفراد تدخل سريع وتشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعال، وخبرة فى أعمال الحراسة، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية.