عطل جزئى بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. تعرف على المحطات التى لم تتأثر

القاهرة - سامية سيد - تعطلت حركة الخط الثالث للمترو "الخط الأخضر" بشكل جزئى نظرا لوجود عطل بمحطة هارون، حيث أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط، أن جميع الرحلات التى تقوم الآن من رصيف الكيت كات تنتهى فقط فى محطة الاهرام والرحلات التى تقوم من رصيف عدلى منصور تنتهى فقط فى محطة ألف مسكن.

وأذاعت الإذاعة الداخلية بالخط الثالث للمترو تنبيه للركاب بإيقاف الخدمة وذلك نظرًا لوجود (حالة طوارئ) أدت إلى توقف حركة القطارات مؤقتًا، وذلك إلى حين إشعار آخر.