شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أورام الفيوم يطلق اسم الزميل علام عبد الغفار على إحدى العيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، إطلاق اسم الكاتب الصحفي المغفور له علام عبد الغفار، على إحدى عيادات المركز بالتعاون مع مؤسسة الخليج 365، لتكون صدقة جارية باسم الراحل علام عبد الغفار تقديراً لما قدمه من مجهودات إعلامية لدعم مركز أورام الفيوم، الذي يخدم أهالي محافظة الفيوم مسقط رأسه، ومحافظات شمال الصعيد.

ونعى مجلس إدارة مركز أورام الفيوم أسرة الكاتب الصحفي علام عبد الغفار، وأسرة الصحفيين بالفيوم واليوم السابع، داعين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وان يجعل دعمه الإعلامي لمركز الاورام في ميزان حسناته.