شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط مدينا اقتحام جنين: اللامبالاة الدولية تدفع لارتكاب مزيد من الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين التي تباشرها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، والتى أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، من بينهم سيدة مسنة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، إن ابو الغيط يتابع التطورات في الاراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا.

وضم ابو الغيط صوته الى السلطة الفلسطينية في مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا ان حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم تحت قيادة حكومة يعلم الجميع توجهاتها ومخططاتها شديدة التطرف.

واعتبر ابو الغيط ان الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين الذي نشهده في جنين يهدد بتفجير الاوضاع في الاراضي المحتلة واطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف.