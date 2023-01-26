شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج يبدأ العمل بمنظومة الإعلام الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحاد العام للمصريين في الخارج اتفاقاً لتشغيل المنظومة الإلكترونية بالتعاون مع واحده من كبرى الشركات العاملة في مجال الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف الاتفاق إلى زيادة منظومة التواصل الإعلامي والإلكتروني والإذاعي والتليفزيوني وتطوير التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية بقصد تيسير الوصول إلى أكبر عدد من المصريين في أي مكان في الخارج.

كما يضمن الإتفاق الإستفادة من استديوهات البث الإذاعي الإلكتروني والتليفزيوني المملوك للشركة، وكذلك تأهيل كوادر إعلامية قادرة على الدفاع عن مصر في الخارج باستخدام وسائل إعلامية مختلفة.

وشهد توقيع العقد بعض من أعضاء مجلس ادارة الإتحاد يتقدمهم إسماعيل أحمد علي ومحمد أبو العيش، وسعيد المغربي ومحمد محمد فريد.

وأشار علاء سليم الامين العام للإتحاد إلى أهمية التحول التكنولوجي ومواكبة أساليب التطوير والتواصل مع الجاليات والتجمعات، وأنه سيبدأ العمل بالمنظومة الجديدة فوراً إعتبارا من تاريخ تفعيل الإتفاق.