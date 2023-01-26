شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأول أفريقيا والسادس عالميا فى الاستزراع السمكى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك مصر 14 بحيرة، هى "مريوط – إدكو – البرلس – المنزلة – البردويل – سيوة – البحيرات المرة – نبع الحمراء – بحيرة التمساح – بحيرة بور فؤاد – بحيرة قارون – بحيرة ناصر – بحيرات توشكى – بحيرة الريان"، وعلى الرغم من أهمية هذه البحيرات، إلا أنها عانت منذ سنوات من الإهمال والتعديات، مما جعلها منها ثروة مهدرة، لتبدأ مؤسسات الدولة فى الاهتمام بملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول إنتاج مصر من الأسماك :

1-إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى يصل إلى حوالى 85 %.

2- تحتل مصر المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

3- تم وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر فى هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وفائض للتصدير خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة فى غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.

4- يتم تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفى المناطق المتاح فيها ذلك.

5- هناك قاعدة بيانات لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية لاتخاذ القرارات الصحيحة.