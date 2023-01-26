شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

-الطماطم بـ 8.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 7.5 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 9 جنيهات.

-البسلة بـ19 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12 جنيها.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ10.5 جنيه.

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-الباذنجان العروس بـ10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ24 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ11.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏- الجوافة بـ12 جنيها.

- الموز البلدى 15 جنيها.

- الفراولة 15 جنيها

- يوسفى 9 جنيهات.

- الرمان بـ10 جنيهات.

على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان "بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.