الزراعة: إحالة مخالفات بيع خامات الأعلاف بأسعار مرتفعة واحتكارها للنيابة

القاهرة - سامية سيد - شنت لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية حملات على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف.

أسفرت الحملات عن رصد مخالفات تمثلت فى بيع الخامات العليقة والأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الاحتكار ورفع السعر.

أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان صحفى اليوم أن جميع المخالفات أحيلت إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزارى 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار فى السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائى فى الدولة، وقد صدر قرار النيابة العامة ببيع 1000 طن كسب صويا من أحد المضبوطات لصالح القضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

أكدت الوزارة أن الحملات الفجائية مستمرة من قبل وزارة الزراعة والتموين وكافة الجهات الرقابية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للتواصل والإبلاغ يمكن عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، 01551183225 - 01551183224.