شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إجراءات الوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد العفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الإجراءات الوقائية التى يجب عملها للوقاية من المتحور الجديد لفيروس كورونا، التى تضمنت الحرص على ارتداء الكمامة فى الزحام والأماكن غير جيدة التهوية وفى حال وجود اصابات أو عدوى لشخص بالمرض.

وتابع الدكتور حسام عبد العفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: يجب على الشخص المستبة فى إصابته بعدوى كورونا ارتداء الكمامة منعا لنقل العدوى كما يجب على الشخص المصاب بالالتزام بفترة العزل 10 أيام من تاريخ زهور الأعراض وبالنسبة للأشخاص الذين ثبت اصابتهم بالمرض ولم تظهر عليهم أعراض يجب الالتزام بفترة عزل 5 أيام ويمكن خروج المريض من العزل مبكرا اذا كانت نتيجة العدوى سلبية

وقال إن الأشخاص الذين لم تطهر عليهم أعراض المرض هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض وماتزال اللقاحات هى خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا وكذلك عدم وجود متحورات جديدة للفيروس كما يجب الحرص على تناول اللقاح وجرعاتة التنشيطية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المتحور أوميكرون نتج عن مجموعة من السلالات والتحورات الفرعية ومنظمة الصحة العالمية لم تصف أى وأحد من هذه المتحورات بأنه مثير للقلق وتابع: منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية العالمية تراقب هذه التحورات بشكل دقيق.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن وزارة الصحة والسكان لها نظام ترقب وترصد قوى وتتابع كل المنظمات الصحية وبتم اتخاذ أى قرارات وفق الأدلة العلمية وأضاف أنه لا يوجد تغير فى الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المطارات والموانئ.