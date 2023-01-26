شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: الهجوم على كنيستين بإسبانيا إجرام وإرهاب غاشم تبرأ منه الأديان والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت وحدة الرصد باللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيستين بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمحافظة قادش بإقليم أندالوثيا جنوبي إسبانيا، ويباشر مكتب المدعي العام التحقيقات بنفسه بسبب احتمالية أن يكون الحادث هجومًا إرهابيًا، حيث هاجم شخص كنيسة لا بالما بالجزيرة الخضراء بسلاح أبيض حوالي الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، ما تسبب في وفاة شخص واحد على أبواب الكنيسة وإصابة شخص آخر على الأقل. وقد ألقت الشرطة الوطنية القبض على مرتكب الواقعة.
وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن خادم كنيسة لا بالما الأب دييجو بالنسيا قتل في الحادث. كما هاجم المتهم نفسه كنيسة سان إيسيدرو المجاورة، وطعن كاهن الكنيسة أنطونيو رودريجيث، لكن حالته مستقرة. ونفذ المتهم جريمته بسيف ياباني كبير، كاتانا، بحسب المصادر.
وأفادت شرطة البلدية أن المعتقل مغربي الأصل، ويبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا ويدعى ياسين كنزا، وأنه تصرف بمفرده كذئب منفرد. لكن الشرطة الوطنية ما زالت تحقق، إذ لا تستبعد أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المتورطين.
كما يرى المرصد ضرورة توفير الحماية اللازمة لدور العبادة لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا.