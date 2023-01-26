شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يصل القاهرة اليوم قادما من جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر
وسويلم، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، محطة مياه الشرب الجوفية في المنطقة السكنية بجبل ليمون "أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا" وسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين بالحي.
وأشار الى انتهاء مصر من تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق إستدامة تشغيلها وتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسمة ، بالإضافة لتنفيذ العديد من مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجارى المائية من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة ، وذلك في إطار دعم مصر الدائم لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات .
وأكد سويلم أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة وعلى مدى سنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان ، ومؤكداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التنمية في مختلف ولايات جنوب السودان الشقيق .