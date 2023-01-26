شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى يصل القاهرة اليوم قادما من جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القاهرة اليوم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري قادمًا من جنوب السودان بعد زيارة استمرت 3 أيام التقى خلالها عدد من الوزارء فى فى حكومة جنوب السودان.

وسويلم، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، محطة مياه الشرب الجوفية في المنطقة السكنية بجبل ليمون "أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا" وسط حفاوة وسعادة بالغة من المواطنين بالحي.

أعرب عن سعادته بالتواجد وسط أهالي دولة جنوب السودان والاحتفال معهم بانطلاق المياه من محطة مياه الشرب المهداه من الشعب المصري للشعب الجنوب سودانى الشقيق، والتي تحمل الخير والتنمية للمواطنين بالمنطقة حيث تخدم ما يقرب من 2000 نسمة .

وأشار الى انتهاء مصر من تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق إستدامة تشغيلها وتوفير مياه الشرب لما يقرب من 100 ألف نسمة ، بالإضافة لتنفيذ العديد من مشروعات حصاد مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجارى المائية من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة ، وذلك في إطار دعم مصر الدائم لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات .

وأكد سويلم أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية عميقة وممتدة على كافة الأصعدة وعلى مدى سنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان ، ومؤكداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مشروعات التنمية في مختلف ولايات جنوب السودان الشقيق .