شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب مديرى المدارس لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على التنمية المهنية المستدامة، ودور الوزارة في تنمية قيم الولاء والانتماء للطلاب، ومواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، تقرر عقد اجتماع من خلال شبكة الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاثنين الموافق 30 يناير الجارى للتعرف على البرنامج التدريبي تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابى بقيم الإنتماء الوطنى لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية، وحروب الجيل الخامس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أن المستهدف منه تدريب مديري المدارس لجميع المراحل، موجها مدير المديريات بالحضور والتنبيه على كل من مديري إدارات التعليم العام بالمديرية مديري إدارات التدريب، وموجهي عموم التربية الإجتماعية بالمديريات بضرورة الحضور علماً بأنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من يوم الأربعاء 1 فبراير المقبل وحتى الخميس 9 من نفس الشهر طبقاً لظروف كل مديرية لمدة يومين.

وأكدت الوزارة على أن يكون التدريب تحت إشراف المديريات المباشر، وبالتنسيق مع مديري إدارات التدريب بالمديرية، وتوجيه التربية الاجتماعية، على أن يتم موافاة الوزارة بخطة التنفيذ الخاصة بكل مديرية بموعد أقصاه نهاية فبراير المقبل.

جدير بالذكر، أن طلاب المدارس ينتهون اليوم من امتحانات الفصل الدراسي الأول ويدخل الطلاب فى إجازة نصف العام بداية من السبت 28 يناير الجارى وحتى 9 فبراير المقبل.