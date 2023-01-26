شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطوط النقل العام الناقلة لزوار معرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وينشر الخليج 365 تفاصيل خطوط هيئة النقل العام لخدمة زوار معرض القاهرة للكتاب، والتى تغطى معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة.

- إجمالى أتوبيسات الخدمة 58 أوتوبيسا تضع لافتة "خدمة معرض الكتاب".

- تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة.

الخط الأول: ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثاني: دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثالث: النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

الخط الرابع: الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

الخط الخامس: ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط السادس: صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة والطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

الخط السابع: المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.