شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة تعلن رحلات للطلاب بأسعار مخفضة فى إجازة منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس نادى عيسى، مدير التشغيل بالأتوبيس النهرى، التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، أن الأتوبيس يستعد لتنظيم حفلات إفطار فى النيل خلال شهر رمضان، وكذلك تنظيم رحلات للطلاب بالمدارس والجامعات بتخفيضات كبيرة، والجمعيات الخيرية وذوى الهمم ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم حفلات زفاف وخطوبة بأتوبيسات سياحية مكيفة، تحمل حتى 100 فرد داخل قاعات مكيفة متحركة وبها كوشة ودى جى بأسعار تنافسية للغاية تناسب جميع الفئات.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الأتوبيس النهرى مأمن للغاية، به شرطة وأمن واطواق نجاه لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، قائلا: "نخضع لعوامل الأمان والسلامة، ويتم المراقبة والمتابعة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وامن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام".

وأوضح أن الأتوبيس يقدم خدمة المواصلات من امبابة لابو الفدا ب5 جنيه لنقل الأفراد ومن الحوامدية للمعصرة بـ3 جنيهات، كما يوجد محطات أمام قسم مصر القديمة، وكوبرى الجامعة، لتنظيم رحلات نيلية، بجانب مراسى للأتوبيس النهرى فى المظلات بجوار كوبرى تحيا مصر.

ويضم اسطول الأتوبيس النهرى وحدات سياحية دورين مكيفة بوحدة دى جى وحمامات، للافراع واعياد الميلات ورحلات نيلية الساعة بـ25 لمدة ساعة، ونص ساعة بـ15 من محطة الجامعة، وأتوبيسات صغيرة دور واحد للرحلات القصيرة والمعديات.

ويقدم الأتوبيس النهرى التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، عدد من الخدمات الترفيهى بجانب خدمة النقل التى يقدمها الأتوبيس النهرى، والذى يسير رحلات مستمرة على مدار اليوم ورحلات نيلية للقناطر الخيرية.