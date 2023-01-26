شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تتلقى العزاء فى علام عبدالغفار بمسجد الحامدية الشاذلية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الكاتب الصحفى علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة الخليج 365 ونائب رئيس التحرير، غدا الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، الذى وافته المنية فجر الثلاثاء الماضي، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت مؤسسة وفريق عمل ”الخليج 365” برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله في ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.

والتحق الزميل الراحل علام عبد الغفار، بالعمل في مؤسسة الخليج 365 قبل نحو 14 عامًا، تدرج خلالها بين أقسام المؤسسة المختلفة، وبرز نجمه في قسم الأخبار بداية عمله، من خلال تغطيته المتميزة لأخبار محافظة الجيزة، وتقديمه عدد من التحقيقات الصحفية البارزة واهتمامه بهموم ومطالب أهالى محافظة الجيزة، أهلته لأن يحجز مكانه بين كبار الصحفيين فى مصر، فقد كان يتنقل ميدانيًا لرصد شكاوى ومطالب الأهالي في كافة مدن المحافظة.

كفاءة الزميل الراحل علام عبد الغفار أهلته لأن تتخذ مؤسسة الخليج 365 قرارًا بترقيته نائبًا لرئيس قسم المحافظات، ومن خلال خبرته في العمل الصحفي وممارسته الميدانية قدم العديد من الأفكار والتحقيقات والملفات الصحفية لكافة الزملاء المراسلين في المحافظات، ثم ما لبث إلى أن تمت ترقيته رئيسًا لقسم المحافظات ليقدم أكثر وأكثر في هذا القسم الهام.

إلى جانب المهنية والكفاءة في العمل الصحفي كان الزميل الراحل علام عبد الغفار الذى توفى أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 35 عامًا، مشهودا له بالأخلاق الرفيعة، وحسن التعاون مع الزملاء في العمل، وعدم المشاحنة أو المخاصمة.

الزميل الرحل علام عبد الغفار، متزوج وله طفلان الأول محمد، ويبلغ من العمر أربعة سنوات ونصف، والثانية حليمة، لم تتجاوز العامين.. وقد أسمى علام ابنته على اسم والدته رحمه الله، التي توفيت قبل نحو عامين، وكان شديد الارتباط بها، وهو ما لمسناه في مقالاته عنها بعد وفاتها، فقد كان ابنًا بارًا بوالديه.

وتوافد الثلاثاء، المئات من الزملاء الصحفيين على عزاء الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير جريدة الخليج 365، بمسقط رأسه بعزبة زكريا بقرية دفنو مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وكان على رأس الحضور أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة وموقع الخليج 365، ويوسف أيوب رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، ودندراوي الهواري رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، وإبراهيم أحمد رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، وعبدالفتاح عبدالمنعم رئيس تحرير تنفيذي الخليج 365، ودينا عبدالعليم نائب رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365، ومحمود ياسين رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، ومحمود جاد مدير تحرير الخليج 365، ومحمد طنطاوي مدير تحرير الخليج 365، وعمر الأيوبى، مدير تحرير قطاع الرياضة، وعمرو جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ووائل السمرى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، وسهام الباشا مدير تحرير الخليج 365، وزكى القاضي ومدحت وهبة ومحمد الجالى وأحمد عبد الراضى، وعلى عبد الرحمن وإبراهيم سالم، وحماد الرمحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعلى حسان ومحمود عثمان ومحمد مجدى السيسى ومنال العيسوى ومروة الغول ولميس محمد وهانى رفعت وحازم حسين، ومحمود بكر، وأسماء نصار ورباب الجالى وأيمن عيسي، ومحمد صبحى، وهشام زكى، وأحمد خليل، وعلى عبد الرحمن وأدهم السمان، ومحمد خطاب، وعلى حسان وعدد كبير من الزملاء بعدة مؤسسات صحفية وإعلامية، بالإضافة لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأهالى محافظة الفيوم ولفيف من الأهل والأقارب.