شكرا لقرائتكم خبر عن 33 منفذا متنقلا بالجيزة توفر السلع بتخفيضات تصل 30%.. اعرف الأقرب لمنزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين العديد من المنافذ المتحركة المحملة بالسلع الغذائية والرمضانية واللحوم إلى المناطق التي تفتقر لوجود مجمعات استهلاكية، لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه بتخفيضات تصل لـ30% ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار واحتكار السلع من بعض التجار لتحقيق حالة توزان في الأسواق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الميدانى على المعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ، والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة في أحياء ومراكز الجيزة

-شارع همفرس في بولاق الدكرور.

-247 عمارة 6 أكتوبر.

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر.

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل.

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط.

-شارع المحطة – العياط.

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة.

-مركز ومدينة البدرشين.

-أمام المحكمة بمركز العياط.

-أول شارع المنشية طوابق فيصل.

-شارع النصر في إمبابة.

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين.

-كعابيش الطوابق فيصل.

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم.

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم.

-50 أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي.

-شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

-الشوبك الشرقي الصف.

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية.

-مدخل المستقبل أكتوبر.

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر