شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات، والاتفاق بين الجانبين على إقامة شراكة إستراتيجية.

وفي صحيفة الأنباء الكويتية، وتحت عنوان "قمة مصرية - هندية لتعظيم التعاون في مختلف المجالات" كتبت الصحيفة "أن الرئيس السيسي أوضح أن زيارته لجمهورية الهند جاءت تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للمشاركة في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية والذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950".

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الهندية، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.

ومن جانبها، قالت صحيفة الجريدة الكويتية، تحت عنوان "مصر والهند تتفقان على شراكة استراتيجية تشمل تعاونا اقتصاديا وعسكريا" أن زيارة الرئيس السيسي للهند شهدت لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وعقده لحوارا لإقامة شراكة استراتيجية بتعظيم الاستثمارات الهندية في مصر، إضافة إلى التعاون العسكري بين البلدين، في وقت تبحث فيه (القاهرة) عن تنويع مصادرها من الاستثمارات الأجنبية، لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني.

وفي صحيفة (الرأي) الكويتية، وتحت عنوان "السيسي يتطلع لتطوير العلاقات مع الهند إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية" نشرت الصحيفة الكويتية أن الرئيس السيسي أكد عزم مصر والهند على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار - خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في نيودلهي - إلى أن تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتا الطاقة والغذاء.

وذكرت صحيفة النهار الكويتية، تحت عنوان "دعا لـ منظومة تكاملية صلبة قادرة على مواجهة أزمتي الطاقة والغذاء" أن الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وحرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.