شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف تفاصيل الاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السبت المقبل، مؤتمرا صحفيا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والكشف عن جوانبها الجديدة، والتى ستعقد فى الفترة من 4 - 8 فبراير المقبل.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام، ستكون فريدة وغير مسبوقة سواء من حيث عدد أفرعها، أو عدد الدول المشاركة، أو من حيث أعداد المشاركين، ومن حيث البرامج المصاحبة لها، فمن المقرر - وفقًا لوزارة الأوقاف - أن تشمل لأول مرة فرع القراءات القرآنية وتوجيهها، فضلًا عن تطبيقات مباحث علوم القرآن، وثلاث أسر قرآنية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، الأسر القرآنية الثلاث المقرر مشاركتها فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام وهي: الأسرة الأولى وتضم "أحمد غازى أحمد الزياتة - الغربية - إمام وخطيب، السيدة غازى أحمد الزياتة - الغربية - معلمة بالأزهر، صالح غازى أحمد الزياتة - الغربية - إمام وخطيب"، والأسرة الثانية وتضم " نور الدين محمد حسن محمد الرمادى - البحيرة – طالب، زينب محمد حسن محمد الرمادى - البحيرة – طالبة، نيرة محمد حسن محمد الرمادى - البحيرة – طالبة"، والأسرة الثالثة وتضم "عايدة أحمد محمود مخلص - الغربية - أم - أستاذ مساعد بجامعة الأزهر، مصطفى محمد فتحى ناصف - الغربية - ابن – طالب، جهاد محمد فتحى ناصف - الغربية - ابنة – طالبة".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لا تدخر وسعًا فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وأنه تم التشاور والاتفاق على إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل، على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، مؤكدًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، قررت الوزارة فى وقت سابق أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة 100 ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه.