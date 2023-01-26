شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف تفاصيل الاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السبت والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام، ستكون فريدة وغير مسبوقة سواء من حيث عدد أفرعها، أو عدد الدول المشاركة، أو من حيث أعداد المشاركين، ومن حيث البرامج المصاحبة لها، فمن المقرر - وفقًا لوزارة الأوقاف - أن تشمل لأول مرة فرع القراءات القرآنية وتوجيهها، فضلًا عن تطبيقات مباحث علوم القرآن، وثلاث أسر قرآنية.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لا تدخر وسعًا فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وأنه تم التشاور والاتفاق على إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل، على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، مؤكدًا أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، قررت الوزارة فى وقت سابق أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة 100 ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه.