إعلان نتائج امتحانات آداب عين شمس نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أن امتحانات الفصل الدراسى الأول انتهت الأربعاء 25 يناير، على أن تعلن النتائج فى آخر الأسبوع الأول من إجازة نصف العام .

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حالات الغش بامتحانات الفصل الدراسى الأول قلت بكثير، خاصة أن مدة الامتحان كانت ساعة واحدة والكلية اتخذت تعلميات وتحذيرات صارمة فى اللجان منها منع دخول الطالب بالموبايل داخل اللجنة .

وتابعت: حالات الغش بالموبايل تكاد تكون معدومة ولم نرصد أى حالات شغب ومدة الامتحان ساعة والطالب حريص على استغلالها فى تحصيل الدرجات .

وعن أعمال الصيانة وخطط الكلية الإنشائية، كشفت عميدة كلية الآداب، أن الكلية تستغل إجازة نصف العام فى عمل خطة صيانة للمدرجات والقاعات الرئيسة والمعامل لتكون الكلية على أتم استعدادا لاستقبال الفصل الدراسى الثانى .

وأضافت عميدة الكلية أن هناك مخططا لتجديد اكبر المدرجات بالكلية يسع لنحو 1200 طالب وطالبة، لافتة إلى أنه من المنتظر البدء فى تطويره قريبا لتجديده على أعلى مستوى .

يذكر أن الامتحانات انتظمت بالكلية فى أسبوعها الأخير وتعقد على 5 فترات يوميا ومدة الامتحان ساعة، تبدأ من 9 صباحا وآخر فترة تنتهى الساعة الرابعة، وتعقد الامتحانات بنظام البابل شيت ويتم التصحيح فى نفس اليوم .

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق فى على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، حيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.