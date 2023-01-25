وزير الشباب والرياضة يتفقد جناح الوزارة عقب افتتاح الدورة الـ54 لمعرض الكتاب

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القاهرة - سامية سيد - •• أشرف صبحي:حرصنا في تصميمنا لجناح الوزارة بالمعرض ان نقدم جرعة مناسبة من الثقافة والوعي لشباب مصر •• وزير الشباب: شراكة استراتيجية تجمعنا مع وزارة الثقافة علي كافة المستويات أهمها معرض الكتاب •• وزير الرياضة : فريق شباب "أنا متطوع" في معرض الكتاب يعمل علي مدار الساعة لتقديم الدعم للزائرين بدعم وثقة كبيرة من الوزارة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة، بمعرض الكتاب، عقب افتتاح الدورة الـ54 للمعرض، تحت شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"،والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويضم جناح وزارة الشباب والرياضة عدد من المعارض يُستعرض خلالها أعمال قطاعات الوزارة المختلفة " تنمية النشء - تنمية الشباب - تمكين الشباب - البرلمان والتعليم المدني - التنمية الرياضية"، كما يتم استعراض ما تقدمة المنصة الوطنية للشباب"كياني" والتي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وكذا استعراض مشروع "ريحانة"، ويستضيف جناح الوزارة للمرة الأولي عدد من الفعاليات الثقافية والندوات من خلال أجندة فعاليات تم إعدادها من خلال كافة الإدارات المركزية بالوزارة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "وزارة الشباب والرياضة حريصة دائما علي تنمية الوعي والمعرفة لدي شباب مصر من خلال العمل علي النشء والشباب في كافة المراحل العمرية، والعمل علي صقل الشباب وتنمية قدراته وتمكينه في المجالات الاقتصادية وريادة الأعمال والتوظيف، وتنمية الولاء والإنتماء وتثقيفه سياسياً وتشجيعه علي المشاركة في العمل العام، ولا يمكن اغفال أثر ممارسة الرياضة علي صحتهم العقلية والنفسية من خلال الأنشطة الرياضية".

وتناول وزير الشباب والرياضة خلال جولته، دور ومشاركة متطوعين وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأحداث الوطنية الكبري فقال:" علي مدي ست سنوات شارك متطوعين وزارة الشباب والرياضة في تنظيم معرض الكتاب من خلال دعم برنامج أنا متطوع، وعلي مدي السنوات كان الشباب المصري نموذج يحتذي به في الانضباط ونموذج ريادي في اشراك الشباب في صناعة الحدث من دول المنطقة".

وفي ختام تفقده للمعرض، وجه وزير الشباب والرياضة جزيل الشكر للدعم المقدم من وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكذلك لمركز مصر للمعارض الدولية علي حسن التنظيم والتعاون المثمر علي مدي سنوات من خلال جناح الوزارة وبرنامج التطوع والبرنامج الثقافي.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة عدد من أجنحة بعض الدول والهيئات المشاركة بالمعرض.

حضر الافتتاح جيهان حنفي، رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء، هالة عثمان مدير عام الادارة العامة لبرامج النشء، مصطفي عز العرب منسق وزارة الشباب لمعرض الكتاب .