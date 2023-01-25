شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
فرع القرآن الكريم كاملًا:
1. عمر طلامي حسن - نيجيريا - القرآن كاملاً - الأول
2. أحمد راشد ملهاج - أفغانستان - القرآن كاملاً - الثاني
3. عبدالرحمن أحمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الثالث
4. بشير إمام عثمان - نيجيريا - القرآن كاملاً - الرابع
5. خالد آدم شعيب - نيجيريا - القرآن كاملاً - الخامس
6. موسى علي حمد رحيم - العراق - القرآن كاملاً - السادس
7. زُلْفَى فُنَّا - إندونيسيا - القرآن كاملاً - السابع
8. محمد شريف حسن - بنجلاديش - القرآن كاملاً - الثامن
9. عائشة عزة المسلمة - إندونيسيا - القرآن كاملاً - التاسع
10. محمد فرحان حنيف - إندونيسيا - القرآن كاملاً - العاشر
11. أبو بكر محمد محمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الحادي عشر
فرع نصف القرآن:
1. خليل الله إبراهيمي - أفغانستان - نصف القرآن - الأول
2. احمد عبد عويد - العراق - نصف القرآن - الثاني
3. حبيب الله - إندونيسيا - نصف القرآن - الثالث
4. اميرخان شاهرخي عبدالودود - أفغانستان - نصف القرآن - الرابع
5. معمر عارفين - إندونيسيا - نصف القرآن - الخامس
6. لطفية مفتاح الجنة - إندونيسيا - نصف القرآن - السادس
7. عبدالرحمن موسى - نيجيريا - نصف القرآن - السابع
فرع ربع القرآن:
1. إحسان نور - إندونيسيا - ربع القرآن - الأول
2. شفاء فوزة الجنة - إندونيسيا - ربع القرآن – الثاني