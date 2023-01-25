شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والهند.. حضارتان عظيمتان وشراكة استراتيجية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مصر والهند.. حضارتان عظيمتان وشراكة استراتيجية.. تعظيم التعاون مع الهند عسكريا واقتصاديا فى قمة السيسى و"مودى" بقصر حيدر آباد.. الرئيس يؤكد متانة العالقات التاريخية بني البلدين.. ورئيس وزراء الهند: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى حافظت على مصر من الفوضى.. توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى والشباب والرياضة والإذاعة والثقافة.

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ـ مصر والهند.. حضارتان عظيمتان وشراكة استراتيجية.. تعظيم التعاون مع الهند عسكريا واقتصاديا فى قمة السيسى و"مودى" بقصر حيدر آباد.. الرئيس يؤكد متانة العالقات التاريخية بني البلدين.. ورئيس وزراء الهند: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى حافظت على مصر من الفوضى.. توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى والشباب والرياضة والإذاعة والثقافة

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