شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من منظمة الصحة العالمية يزور هيئة الدواء المصرية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هيئة الدواء المصرية وفد من منظمة الصحة العالمية، والذي جاء في زيارة للهيئة لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري، قام خلالها بتفقد مقرات الهيئة الرئيسية، ومناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمنظمة.

وثمن الوفد جهود هيئة الدواء في مجال تطوير المنظومة الرقابية الدوائية، والتطورات والتحديثات الملحوظة فى مجال الرقابة على المستحضرات الدوائية، وحرصها على مواكبة المستجدات الرقابية العالمية.

وأشاد الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة بجهود منظمة الصحة العالمية في دعم تطور منظومة العمل الرقابي بهيئة الدواء المصرية؛ وهو ما يساهم في تحقيق الأمن الدوائي المصري، ويضمن توافر مستحضرات دوائية بجودة وفاعلية، ويساهم في جعل مصر قبلة للتصنيع الدوائي بقارة أفريقيا، والمنطقة العربية، وإقليم الشرق الأوسط.

وتعكس الزيارة ثقة المؤسسات الدولية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، وخاصة بعد نجاح الهيئة فى الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث فى مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية، وتجارب المؤسسات الرقابية ذات الشأن الدولي، ومواكبة التطورات العالمية فى مجال عملها.