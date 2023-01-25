شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المكون المحلى والنفاذ لأسواق جديدة.. رئيس الوزراء يؤكد دعم وتنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة/ أمانى الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاجتماع..

رئيس الوزراء يؤكد دعم ومساندة الصادرات المصرية