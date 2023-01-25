شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة، موضحة أنه فى ضوء التوصيات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة بشأن الاستفسارات الواردة من بعض المديريات التعليمية والخاصة بالقرار الوزارة رقم 95 لسنة 2022 المعدل لبعض أحكام القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020 لتوضيح عبارة المجموعات النوعية المشاركة فى العملية التعليمية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، باستيفاء النموذج المرفق ورقيا على أسطوانة cd باسماء وبيانات العاملين بالمديريات من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق متوسطة وحصلوا على مؤهل عال ويرغبون فى تطبيق أحكام القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020 والمتضمن فى مادته الأولى بجواز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال اثناء الخدمة باحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم المعدل بالقرار الوزارى.

ووجهت وزارة التعليم، بحصر لجميع وظائف المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الإداريين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة حسب استمارة الموازنة الموجودة بالمديرية وذلك فى موعد أقصاه 31 يناير.