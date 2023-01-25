شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة الداخلية فرحة المفرج عنهم من نزلاء الاصلاح والتاهيل بعد خروجهم من خلف الاسوار، من خلال فيديو عب صفحتها الرسمية، حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. بعد أن انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2194) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

جاء ذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.. وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.