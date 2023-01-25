شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة": السبت المقبل إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائى تعلن فى شكل ألوان، أما نتائج باقى الصفوف حتى الثانى الثانوى تعلن فى شكل درجات وليست تقديرات.
- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".
- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".
- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.
- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50"
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى:
- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.
- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان بالفصلين الدراسيين.