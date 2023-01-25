شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى بريطانيا تحتفل أمام سفارة مصر بعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ الصباح الباكر تشهد ساحة سفارة جمهورية مصر العربية فى لندن احتفال أفراد الجالية المصرية بـ الشرطة المصرية فى عيدها الـ71 الموافق 25 يناير من كل عام.

وشهد حرم السفارة المصرية المصرية وصول مجموعات من شتى أنحاء المملكة المتحدة داعمين للدولة المصرية ورئيسها رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مهنئين الشرطة فى عيدها محتفلين بالأمن والأمان الذى تشهده البلاد، كما ندد أبناء الجالية المصرية بالقلة المتواجدة من رعاة الإرهاب والحقد والكارهين لسياسة الدولة.

وفى نفس الموضوع أشارت المهندسة مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين فى بريطانيا والتى حضرت الوقفة وكانت على رأس وفد كبير من أعضاء الاتحاد العام للمصريين فى بريطانيا وأيضاً من أبناء الجالية المصرية أشارت إنها وبالرغم من درجة الحرارة المتدنية والصقيع والبرودة الحادة إلا أنها وكل زملائها وأبناء الجالية أصروا على الحضور حتى يفهم أهل الباطل أن للحق من يدافع عنه وأن تظاهر الإرهابيين أمام السفارة لن يزيدها إلا إصراراً على دعم الدولة والتهانى بذكرى الثورة وعيد الشرطة التى أعادت الانضباط إلى الشارع المصرى بعد الفوضى التى نشرها أهل الفوضى والإرهاب.