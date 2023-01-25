شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد جناح وزارة التنمية المحلية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جناح وزارة التنمية المحلية الذى يضم منصة "أيادى مصر" للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية والمنتجات التى تم تطويرها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و شارك فى التفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء والمسئولين.

واستعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية مبادرة "أيادى مصرية"، والتى تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الهيئات الأخرى، موضحا أن المبادرة تتمثل فى منصة أطلقتها الوازرة لدعم مشروعات الحرف اليدوية برعاية منظمة الغذاء العالمية، وهى منصة تجارة وتسويق إلكترونى لعرض وتسويق وبيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية المصرية.

كما استعرض عدد من مسئولى مبادرة "أيادى مصر" خلال جولة رئيس الوزراء المنتجات المعروضة فى جناح المبادرة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مثل التلى من سوهاج والفركة والخزف وخشب سرسوع والفخار من قنا، كما احتوى الجناح على منتجات الخيامية من الأقصر السجاد من البحيرة "مدينة رشيد" والفخار والخزف من قرية الفواخير بالقاهرة والنحاس والمنتجات الزجاجية من الجيزة والعديد من المنتجات الأخرى وشارك فى الجولة ممثلين لشركة "أى أسواق مصر".

كما عرض القائمين على المشروع القومى "أيادى مصر" جميع المنتجات التى تم شملها الجناح وتم عرض أبرز التطورات التى شهدها المشروع خلال ال4 أشهر الماضية, والتى تتمثل في:

- زيادة عدد الحرفيين على المنصة الالكترونية ايادى مصر باكثر من 350 حرفى مميز.

- زيادة عدد المنتجات باكثر من 1500 منتج.

- تخصيص مقر دائم لايادى مصر بقرية الفواخير بالفسطاط للقيام بكافة الاعمال الفنية واللوجيستية بالمشروع كالتصوير, التغليف, التخزين, التدريب والمعارض وغيرها من الانشطة المختلفة الخاصة بالمشروع.

• كما تم عرض المنصة الالكترونية ايادى مصر من خلال شاشة تفاعلية وتم عرض الاقسام المختلفة للمنصة والمنتجات التى تحتوى عليها حتى الآن.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بالجناح بالمجهود الواضح الذى تم تحقيقه فى المشروع خلال الفترة الاخيرة.

وفى السياق ذاته تفقدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معرض " أيادى مصر " ومنتجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

جدير بالذكر أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب تحت شعار: "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.