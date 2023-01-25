شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى رئيس جمهورية جنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وذلك بحضور معتز مصطفى عبد القادر سفير مصر بجنوب السودان.

ونقل سويلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية على كافة الأصعدة، ومشيراً لتأييد مصر للاتفاق المنشط بين جميع الأطراف الجنوب سودانية، ليكون أساساً لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار فى جنوب السودان، وترحيب مصر بتوافق القوى السياسية بجنوب السودان حول تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين، والتأكيد على دعم مصر لكافة الإجراءات الساعية لإحياء السلم والأمن والاستقرار بجنوب السودان تأسيساً على أنه جزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

وأكد سويلم حرص وزارة الموارد المائية والرى المصرية على تنفيذ المشروعات التنموية التى تحوز على اهتمام دولة جنوب السودان الشقيقة لتنضم لقائمة المشروعات التنموية المشتركة التى تم تنفيذها خلال السنوات الطويلة الماضية والتى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، خاصة تلك المشروعات التى تُساهم فى الحد من مخاطر الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية، وأهمية استمرار الدعم السياسى والحكومى لهذه المشروعات لخدمة شعب جنوب السودان وتحقيق آماله وطموحاته.

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام فى دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة جنوب السودان، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل فى جمهورية جنوب السودان خاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية.

وأشار سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابقCOP27 بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، هذه المبادرة التى تُعد نقطة البداية لإتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف فى قطاع المياه، معرباً عن أمله فى مشاركة جمهورية جنوب السودان فى هذه المبادرة الهامة والتى ستُساهم بلا شك فى التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ فى جنوب السودان.

وأكد على استعداد مصر لتكون مركزاً إفريقياً للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف، مشيراً لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، وذلك من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، مؤكداً أن المركز الإقليمى للتدريب سيصبح مركزاً هاماً لتدريب الكوادر الفنية من دولة جنوب السودان الشقيقة لرفع وبناء القدرات فى المجالات ذات الصلة بالمناخ.