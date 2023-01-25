شكرا لقرائتكم خبر عن "القومي للإعاقة" يستقبل رئيس الوزراء فى جناحه بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوفد المرافق لها صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جناح المجلس في (B13) بصالة (3) - صالة الوزارات – بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، جاء ذلك على هامش افتتاح رئيس الوزراء لمعرض الكتاب المقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023 بالتجمع الخامس.

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس أمام رئيس مجلس الوزراء معروضات المجلس داخل جناحه بالمعرض من الإصدارات التوعوية المختلفة، ودور المجلس في المعرض ورسالته الهامة في أكبر تجمع ثقافي دولي سنوي.

أشارت خلال اللقاء إلى أن المجلس يشارك في هذه الدورة بجناحين يتم من خلالهما عرض مطبوعات المجلس المتنوعة، إلى جانب عرض عدد من المنتجات الفنية والثقافية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقة التي تم إنتاجها بأيديهم، ويعرض المجلس هذه المنتجات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة في عدة محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنيا وسوهاج، بالإضافة إلى المطبوعات التعليمية المتوافرة داخل جناح المجلس المتاحة بلغة برايل، والكتب الإلكترونية التي يتم إتاحتها بالتقنية الصوتية من خلال برنامج ديزي، كشكل من أشكال التمكين الثقافي.

وأوضحت أن المجلس يشارك أيضًا في هذا المعرض بعدة أنشطة ثقافية وفنية مختلفة من ضمنهم 4 ورش عمل دامجة للأطفال، وندوتين الأولى بعنوان "مصر الأردن... تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" التي ستقام غدًا في الساعة 12 ظهرًا بقاعة ضيف الشرف ببلازا 2، والثانية تحت عنوان "مبادرات عام المجتمع المدني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" المقرر عقدها في 5 فبراير المقبل في الساعة 6 مساءًا بقاعة الصالون الثقافي ببلازا 2.

ذكرت أن المجلس يشارك طوال فترة المعرض بمبادرة تحت مسمى "معرض الكتاب بلغة الإشارة"، التي تأتي بمشاركة أكثر من 15 متطوع من مترجمي لغة الإشارة، وتكمن في ترجمة العديد من فعاليات المعرض للغة الإشارة، بهدف رفع الوعي الثقافي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وزيادة فعالية الدمج في هذا الحدث الثقافي الهام.

ونوهت، أن دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب مجانا للأشخاص ذوي الإعاقة وطوال أيام المعرض، مشيدة بالمسارات الآمنة التي خصصتها إدارة المعرض لمرور الأشخاص ذوي الإعاقة منها وإليها، وتوفير الكراسي المتحركة، والأدلة الإرشادية للاشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجناح المجلس المشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وبدوره في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الضخم، مؤكدًا أن هذه الفئة تحظى بإهتمام خاص من قبل الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السياسية.

رافق رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده جناح المجلس، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية والدكتور أحمد بهي الدين رئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى الممثلين للأجنحة الحكومية والوطنية والعربية والدولية.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقامة بالتجمع الخامس خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023، للمرة العاشرة على التوالي بالجناح المخصص له رقم (B13) في صالة (3)، ويتيح المجلس بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب مجانية الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إتاحتة تخفيضات لهم تصل إلى 30% على الكتب المعروضة في هذه الدورة بموجب كارنيه إثبات الإعاقة بالتعاون مع الهيئة ودور النشر.