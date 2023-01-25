شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن القاهرة توزع بطاطين وورودا على المواطنين فى عيد الشرطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية الاحتفالات بعيد الشرطة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث حرصت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، حيث تم توزيع بطاطين على المواطنين بالشوارع.

ووزع رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة أيضا الورورد والشيكولاتة على المواطنين، حيث استقبل المواطنون الهدايا باستحسان وقدموا التنهئة لرجال الشرطة.

وفى السطور التالية، نرصد بطولة الشرطة المصرية فى مواجهة الاحتلال الأجنبى، عقب انتهاء معركة الإسماعيلية الشهيرة، التى سطر فيها رجال الشرطة المصرية مواقف مشرفة، قبل 71 سنة من الآن، في مواجهة الإحتلال الأجنبي، واستبسلوا في الدفاع عن الأرض والعرض، خرج جموع الشعب المصري فى الإسماعيلية لإستقبال الأبطال بمحطة السكة الحديد، وسط هتاف لا يتوقف لهم، بسبب شجاعتهم وصمودهم في وجه العدو.

وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.