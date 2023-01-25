شكرا لقرائتكم خبر عن إنها حقا زيارة تاريخية.. شاهد كيف احتفى رئيس وزراء الهند بالرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ديلهى نشر مقطع فيديو له على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "تويتر"، معلقًا: يسرني الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراء محادثات معه لتعزيز التعاون بين الهند ومصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودى" رئيس الوزراء الهندى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد زار ضريح المهاتما غاندى ووضع إكليلًا من الزهور على قبره، وسجل كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.

وقال الرئيس فى كلمته: "يُسعدنى أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندى الراحل، المهاتْمَا غاندى، الذى شَكَّلَ علامةً فارقة فى التاريخ الإنسانى بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمُساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية".

وأضاف الرئيس السيسى: "إِنَّ العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التى ساهمت فى وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتى نؤمن ونتمسك بها فى مصر عبر مُختلف العصور والأزمان. إِنَّ مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان فى التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران".