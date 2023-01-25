أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى"

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القاهرة - سامية سيد -  

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التى شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر، والذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن".

 

وأضافت السيدة انتصار السيسى:"تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى، لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألم عن أبنائنا".

 

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السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى" 

 

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جانب من الزيارة

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السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى" 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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