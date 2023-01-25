شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى برلين تحتفل بعيد الشرطة بصور الرئيس وأعلام مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم بيت العائلة المصرية فى برلين بألمانيا، وقفة احتفالا بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وذلك أمام السفارة المصرية ببرلين، بمشاركة عدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى العاصمة الألمانية برلين.

ورفع أبناء الجالية المصرية فى برلين خلال الوقفة صور الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلام مصر ، ورددوا هتافات "تحيا مصر وتحيا السيسى" ، وتغنوا بالنشيد الوطنى تعبيرا عن حبهم لمصر والقيادة السياسية وتأييدهم الكامل لها.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى برلين ، إن أبناء الجالية المصرية ببرلين حرصوا على تنظيم هذه الوقفة بمناسبة عيد الشرطة تعبيرا منهم عن حبهم ودعمهم للدولة والرئيس السيسى، لافتا إلى أنهم كانوا حريصين على الدعوة لهذه الوقفة وذلك رغم برودة الأجواء.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أكد أن احتفال هيئة الشرطة بالذكرى الحادية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة والتى تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب أبى، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائين على امتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم .. ودفاعا عن العزة والكرامة فسقط منهم شهداء ومصابون ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية، لقد واجهت الشرطة فى تلك المرحلة من مراحل النضال الوطنى .. عدوا ظاهر الهوية فتسابقوا بدافع من الانتماء والمسئولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر غير مبالين بقوته التى تفوقهم عددا وعتادا .

وتابع وزير الداخلية: يسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور فى كل معارك التحرير ومواقف النضال، واليوم وعقب مرور سبعة عقود يؤكد أبناؤكم من رجال الشرطة على تحملهم المسئولية فى حماية أمن الوطن، والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعى أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس .