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قوته 6 ريختر.. مصر تشعر بزلزال شرق البحر المتوسط.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل زلزال شرق البحر المتوسط التى شعر بها المواطنون بجمهورية مصر العربية، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأربعاء الموافق 2023/01/25 هزة أرضية علي بعد 502 كيلومتر شمال رشيد وكانت بياناتها كالتالى:

 


زلزال

 

وقت وقوع الزلزال: 02:37:03 مساءً بالتوقيت المحلى

القوة: 5.87 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.73 شمالا

خط الطول: 28.89 شرقا

العمق: 3.64 كم

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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