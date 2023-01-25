قوته 6 ريختر.. مصر تشعر بزلزال شرق البحر المتوسط.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل زلزال شرق البحر المتوسط التى شعر بها المواطنون بجمهورية مصر العربية، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأربعاء الموافق 2023/01/25 هزة أرضية علي بعد 502 كيلومتر شمال رشيد وكانت بياناتها كالتالى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012