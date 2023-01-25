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شكرا لقرائتكم خبر عن قوته 6 ريختر.. مصر تشعر بزلزال شرق البحر المتوسط.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل زلزال شرق البحر المتوسط التى شعر بها المواطنون بجمهورية مصر العربية، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأربعاء الموافق 2023/01/25 هزة أرضية علي بعد 502 كيلومتر شمال رشيد وكانت بياناتها كالتالى:
زلزال
وقت وقوع الزلزال: 02:37:03 مساءً بالتوقيت المحلى
القوة: 5.87 درجة على مقياس ريختر
خط العرض: 35.73 شمالا
خط الطول: 28.89 شرقا
العمق: 3.64 كم