شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر برام الله: ندعم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة حتى إقامة دولتهم المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى حاتم البكرة، أن موقف مصر ثابت في دعم القضية والشعب الفلسطيني ومساعدته في مواجهة الاحتلال، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى مواصلة العمل الجاد في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيين، جاء ذلك خلال لقاءه مع سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن اللقاء تطرق لبحث التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته خاصة في القدس المحتلة، وكذلك تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية المصرية خاصة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية، وسبل عقد دورات تدريبية للأئمة والخطباء في مصر.

وشدد البكري على أهمية عقد مؤتمر القدس القادم في مصر، لما له من أهمية في تنسيق الخطط والبرامج لدعم القدس والمقدسيين.

من ناحيته، أكد السفير إيهاب سليمان أن مصر كانت وستبقى دائما داعمه للشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة حتى إقامة دولته المستقلة.