شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى خارجية مصر وأمريكا الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكي أنتونى بيلنكن مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الخارجية يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الامريكي خلال زيارته للقاهرة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى اليونان في 21 فبراير المقبل، وسوف تدرس خلالها العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها، في ظل وجود تحديات البلدين في المنطقة.