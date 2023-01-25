شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد عمال الجيزة: التشغيل والوعى حل فعال للأزمة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن بناء الشحصية القيادية النقابية بات أمرا استراتيجيا لإعداد "أجيال منتجة" مؤهلة للتعامل مع كافة القضايا المجتمعية وبخاصة مع "المتلازمة السكانية" وتداعياتها مما يتطلب رفع درجات االتثقيف من خلال للوعى التنموى للمساهمة فى خلق مجتمع عمالي قادر على امتصاص تحديات الأزمات الحالية ويعد الاستغلال الأفضل لمهارات العمال وأسرهم وتوجيهها من خلال تدريبهم على الوظائف التى تتفق وآليات أسواق العمل المعاصرة وهو سيناريو "لمشروع قومى" يهدف إلى دمج نماذج التدريب المستجابة المؤهلة فى العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر وتسويق الإنتاج المميز ذات الجودة الشاملة مؤكدا أن حلول للأزمات تبدأ فى التعامل معها على أرض الواقع ثم معالجة سلبياتها تأتى تباعا.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية، التى دارت تحت عنوان "القضية السكانية وكيفية التعامل معها"، ونظمتها لجنة التدريب والتثقيف بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة والتى تضم كل من فيفى زيادة ونعمات عبد الحفيظ ونحمده عبد العزيز وسامية أحمد.



الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ينظم ندوة حول القضية السكانية



الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة ينظم ندوة تثقيفية