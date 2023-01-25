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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال شرق البحر المتوسط بقوة 6 ريختر يشعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، زلزالا بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وجارى تفسير البيانات.
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.