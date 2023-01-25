شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للطفولة والأمومة" يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة المجلس بمعرض الكتاب هذا العام تأتى فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع فى توعية وتعريف المواطنين بخدمات ومبادرات المجلس، وبما يتماشي مع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلي تحسين الخصائص السكانية اجتماعياً وثقافياً، والارتقاء بحياة المواطن المصرى بشكل عام.
من جانبها، أعربت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها بمشاركة المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، والذي يعد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، لافتة إلى أهمية تعزيز القراءة وأهميتها في تنشئة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع والإبداع فضلاً عن الإسهام في جعل الطفل عضوًا فاعلًا مواكب للتطورات والتغييرات وبناء شخص واع بما يساهم فى تشكيل الهوية المصرية للطفل.
وأضافت "عثمان" أن مشاركة المجلس بالمعرض سيساهم بشكل كبير بتعريف المواطنين بقنوات التواصل الفعالة للمجلس سواء للإبلاغ عن الشكاوى او أخذ المشورة من خلال الخط الساخن لنجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي.